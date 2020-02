QUEL SALVINISMO ILLUMINATO CHE CI FA RIBREZZO

Peggio dell’incompetenza c’è la follia idiota di individui che non hanno l’umiltà di accettare la loro iniquità mentale, sociale e culturale e che quindi parlano, ovviamente a vanvera.

Il problema è che questi pessimi esempi di umanità purtroppo bivaccano troppo spesso negli scranni politici, facilissimi da individuare tra le file dei salviniani o in quelle dei patridioti, o anche tra i fondamentalisti cattolici, che Iddio se li porti via.

Oggi però voglio soffermarmi a valutare le idee e le proposte più travianti ed assurde di questi giorni che, sono sicuro, non potranno che strapparvi un amarissimo sorriso.

Partiamo dal governatore del Veneto: Luca Zaia, protagonista su Antenna3 di una intervista ben al di la’ dei limiti della decenza e di ogni possibile connessione con la realtà.

Sembra di ascoltare un pretaccio medievale interrogato sui motivi per cui la peste si stava placando, Iddio ci ha puniti ed ora i giusti domineranno la terra… è proprio su questa linea il suo discorso, analizziamo le frasi più aberranti:

…”Il regime di pulizia personale che è particolare, anche l’alimentazione, la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero, le scadenze degli alimenti… lei dice ma cosa c’entra?

c’entra perché è un fatto culturale, io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere!!!

eh sa’ è un fatto anche di corredo, no perché il virus non deve trovare un ambiente che diventa un substrato, il virus deve trovare pulizia, come in ospedale.

Noi siamo un po’ maniaci per questo eh…

Infatti diciamo sempre:” i bambini non mangiano più qualsiasi roba che cade per terra…”

Ok potete bestemmiare, noi lo abbiamo fatto e devo dire che per qualche secondo ci siamo sentiti meglio.

Ma chi cazzo ha mai visto un cittadino di origini cinesi mangiare i topi vivi? Zaia è impazzito? Possiamo capire che il suo “substrato” culturale non sia attaccabile dal virus della cultura ma anche sapendolo non è possibile che sia così becero da dire certe cazzate.

Inoltre a parte la assoluta mancanza di logica del suo discorso se fate attenzione potete notare che nella prima parte dice che è importante avere una igiene personale ed una pulizia impeccabili salvo poi smentirsi alla fine asserendo che però è sbagliato coi bambini comportarsi in modo troppo protettivo e non nutrirli con alimenti caduti per terra.

Ma poveri bambini, Luca, cosa ti hanno fatto i bambini.

E per concludere, ma che cazzo ne sai di virus e di malattie, preoccupati di non ostacolare le direttive nazionali per il contenimento del virus ed evita di snocciolare idiozie da bar come fate tutti voi salviniani.

Le idiozie di oggi però non finiscono qui poiché è doveroso riportare la proposta di legge di un’altro salviniano illuminato, al secolo Enrico Montani, di cui a suo tempo già ci siamo occupati (ecco il link dell’articolo sempre attuale ) il quale in piena crisi CORONA VIRUS propone di consentire la distillazione della grappa in casa, (Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta).

Sappiamo bene che per essere elettori di salvini uno dei requisiti sia l’ottundimento mentale ed è probabilmente per questo che montani desidera che la grappa scorra a fiumi.

Tuttavia non è proprio una delle priorità per debellare il coronavirus e la tempistica ne rivela l’insensibilità e la pochezza.

Adesso potete ridere cari Ingrati.

Ridete con tutte le lacrime che avete.

Buona notte e buona fortuna.

Christian Longatti