– Busdraghi! Oh Cosa fai tutto vestito d’arancione pari Van Basten?

– Vado alla manifestazione dei Gilet arancioni!

– Bravo! Quelli che fanno i lavori sulla Salaiola svorgono proprio un mestiere pericoloso: rischiano sempre di fa’ la fine der gatto sull’Aurelia e poi cor cardo, d’estate…

– Ma, no! È la manifestazione organizzata dal Generale Pappalardo.

– Quello dice di avé incontrato un alieno?

– Sì, lui.

– Oh contro cosa manifestate?

– Contro la dittatura di Conte e questa farsa del virusse.

– Scusa, a me questo virusse tanto farsa ‘un me’ sembrata: è morto anche il tu cugino!

– Mmm… hai ragione sa’, allora vado a quella organizzata dal Centrodestra.

– Intendi quella dove Salvini si fa i selfie col tricolore con cui fino a poco tempo fa diceva di pulirsi r’culo e la gente grida a Mattarella che la mafia ha ucciso il fratello sbagliato?

– Mmm… in effetti… Allora vado a quella organizzata da ultras e neofascisti, va…

– Ah, ganza quella! È dove vi picchiate fra di voi, vero?

– Ehm…

– Senti Busdraghi, ti vedo un po’ bianchino…

– Cosa vorresti dì?

– Ma invece di queste manifestazioni der cazzo… Andà un po’ ar mare no, eh?

Vittorio Cotronei