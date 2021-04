LA CRISI DAL PUNTO DI VISTA DI ALBERT EINSTEIN: UNA RIFLESSIONE.

Duemilaventuno: nulla è cambiato, eppure è cambiato tutto. Da qualche mese ormai si vocifera che il mondo è in procinto di entrare a far parte di una “nuova normalità”, ove per “normalità”, probabilmente, ci si ostina a far riferimento esclusivamente alla faccia del “welfare”, e ancora una volta ad ignorare i buchi strutturali pre-, in itinere e post-. Insomma, indipendentemente da come vogliamo osservare il fenomeno, concentrando l’attenzione sul Nostro Paese, pare che il collasso stia andando decisamente a picco.

In questo scenario a dir poco terrificante, tuttavia, come redazione si decide di riportare integralmente “la lettera sulla crisi” (1929) Dello Scienziato più famoso al mondo, Albert Einstein (1879-1955), di cui di tutto si potrebbe affermare, tranne che fosse (secondo il parere di persone “normali”) un genio nel campo nel quale poi ha sfondato letteralmente le porte a nuovi orizzonti della scienza contemporanea. Di seguito il testo:

”Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La creatività nasce dall’ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E‘ nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei Paesi è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E‘ nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L’unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

Questa breve riflessione è atta a proporre un modo di ragionare innovativo, che ad oggi in Italia non esiste ancora. Esso, infatti, prevede la partecipazione attiva del soggetto nella riuscita dei suoi progetti, testandone la capacità di resilienza e di creatività. E’ paradossale pensare al modo in cui, oggi, il 90% delle persone credano fermamente nell’evoluzione di Darwin, ignorandone completamente il meccanismo alla fonte: non è il più forte colui che sopravvive, ma chi riesce ad adattarsi alle nuove condizioni di vita presenti in un determinato momento storico. Dalle scienze propriamente dette alla psicologia individuale, il processo è sempre lo stesso: la trasformazione.

Gli effetti delle politiche governative sullo spartiacque di “categoria lavorativa A” e “categoria lavorativa B”, non saranno oggetto di questa riflessione, che potrà essere discussa in un’altra sede. Resta ferma, però, la prevalsa dell’atteggiamento passivo, il meccanismo del “capro espiatorio” e la mobilitazione delle masse attraverso la rabbia collettiva verso un nemico comune atto a compatire atteggiamenti discutibili, che è quanto di più terrificante si stia attuando in questo periodo. La soluzione in pillole non è la soluzione, ma sicuramente l’interruzione di atteggiamenti “animaleschi” che lasciano spazio ad atteggiamenti “ragionati”, potrebbe essere un passo in avanti di notevole considerazione, almeno, se l’intenzione è quello non solo di esistere, ma quello di vivere una situazione di “welfare” personale e collettivo.

Si ritorna all’affermazione di partenza: nulla è cambiato, eppure è cambiato tutto e il cambiamento è come l’entropia, si protende esclusivamente in avanti. Per quanto ancora si vorrà restare indietro?

Roberta Bagnulo