L’ARTE DELL’INFELICITA’ – A LEZIONE CON PAUL WATZLAWICK

Personaggio poliedrico, studioso di comunicazione e insegnante presso l’università di Stantford negli anni Settanta, Paul Watzlawick (1921 – 2007) nel suo saggio “Istruzioni per rendersi infelici” (ed. 1997), con una insolente ironia e toni sarcastici, accompagna il lettore per poco più di 100 pagine a partecipare ad un vero e proprio “convegno sull’infelicità”.

Si dice che chi è padrone della propria materia affronti gli argomenti più complessi rendendoli accessibili a tutti, ed è proprio ciò che l’autore intende realizzare: stile discorsivo, proverbi, aneddoti e racconti costellano l’opera, racchiusa all’interno della cornice antropo-fenomenologica, immortalata nei suoi momenti più tragi-comici della routine e del flusso di pensieri persistenti nella mente della società contemporanea.

Dagli eventi che si susseguono e vengono narrati, il lettore senz’altro strapperà un sorriso di comicità o amarezza dinanzi l’evidenza di come, in maniera indiscreta, il nostro autore dimostri che l’essere umano crea durante la propria esistenza un vero e proprio paradosso: tanto più l’uomo decide di anelare istericamente alla felicità, (la cui rappresentazione viene altresì messa in crisi dal Watzlawick), tanto più farà in modo di attrarre a sè l’infelicità, che è ciò che gli permette di provare sensazioni intense, vere, mistiche e uniche, tali da renderlo pienamente soddisfatto dei suoi progressi. Il tutto viene reso ancora più affascinante se si considera che al tema dell’infelicità l’autore non risparmia nessuno dei “grandi argomenti”, denunciando persino nell’atto altruistico , nel viaggio e nella spontaneità una celata intenzione dell’individuo a consolidare il proprio status quo infelice.

In base all’impostazione di ciascuno, questo saggio non lascerà la platea di lettori indifferente e, in bene e in male, sarà una lettura da risfogliare se si desidera prendersi gioco dei propri meccanismi infelici.

Terminiamo questa breve recensione con uno stralcio di testo di seguito riportato:

“Ma torniamo al nostro argomento. Se quindi neppure la vendetta è dolce, quantomeno lo sarà l’arrivare a una meta che si presume felice? Perciò fate attenzione all’arrivare (e, sia detto per inciso, perché credete dunque che Thomas More abbia chiamato la sua lontana isola della felicità Utopia, che letteralmente significa “in nessun luogo”?” […] Parliamo chiaro: cosa e dove saremmo senza la nostra infelicità? Essa ci è, nel vero senso della parola, dolorosamente necessaria”

Roberta Bagnulo