GIORGIO DE CHIRICO: AUTOBIOGRAFIA DEL MITO

Italiano di origini d’alta borghesia, ma con radici sparse in giro per l’Europa del suo tempo, Giorgio De Chirico nasce il 10 luglio 1888 in quel di Volos, cittadina della Tessaglia, regione periferica straripante di storia, miti e leggende. Ivi il giovane de Chirico trascorrerà una parte della sua giovinezza, attraversata da momenti gioiosi e altresì traumatici: primi tra tutti, la perdita della sorella e del padre, quest’ultimo ingegnere ferroviario, particolare non indifferente per gli sviluppi artistici avvenire.

A partire dal 1899 la vita di De Chirico, assieme al fratello minore Andrea Alberto (in arte Alberto Savinio) e alla madre, è segnata da una “esistenza di frontiera”: costantemente in viaggio per finalità didattiche, le prime tappe saranno Monaco di Baviera e Milano.

La città bavarese sarà ricordata nelle “Memorie della mia vita” (1945) come “il paradiso sceso in terra“: sebbene teatro della non lontana Guerra di Secessione del 1892, Monaco è ammirata dall’artista per il ricco patrimonio neoclassico e archeologico che resiste alla modernità e cerca di essere guida nella (ri)costruzione di un presente migliore. Nel Maggio 1909, De Chirico farà breve tappa a Milano, ove ultimerà le Sue prime opere.

Appartengono al periodo bavaro-milanese i dipinti “Lotta di Centauri” (1909), “Il Centauro Morente” (1909) e “La Partenza degli Argonauti” (1909).

All’interno dei primi due dipinti è fortemente presente il tema del ricordo, l’infanzia, le coste greche e i personaggi mitologici ad essa correlati; il tutto rappresentato in uno sfondo muto, finito, che raccontano una realtà fuori dal tempo, sempre avvincente da ascoltare. La figura del Centauro, in particolare, rievoca in De Chirico la figura paterna: con connubio di tutte le qualità umane portate all’estremo; dalla saggezza all’amore per il figlio alla brutalità dell’abbandono, ad una crudeltà senza fine che strappa via l’innocenza dell’infante. Non a caso, Andrea Savinio, nell’opera “La tragedia dell’infanzia”, racconterà questo particolare sentimento condiviso dai due fratelli:

<< […] al grido che io sento, mi approssimo e trovo due centauri. L’uno ha ferito l’altro con un sasso. Il centauro ferito mi spiega che ha chiesto all’altro di ucciderlo perché era stanco della sua vita troppo lunga. >>

Roberta Bagnulo