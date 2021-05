DE CHIRICO IN PILLOLE – IL TEMA DEL VIAGGIO

Nell’opera “Il Meccanismo del Pensiero”, redatto dallo stesso De Chirico intorno al 1919, racconta in prospettiva il successivo tema dell’arte della sua gioventù, parlando in terza persona:

“Giorgio De Chirico […] trascorse gli anni della giovinezza nel Paese della classicità ; si trastullò presso il mare che vide salpare la nave degli Argonauti, ai piedi del monte che conobbe l’infazia di Achille il pieveloce, ed i saggi ammonimenti del centauro pedagogo”

Proprio per la sua giovinezza destinata ad errare nelle principali città Europee dell’epoca, altro tema importante è quello del viaggio. Emblema di questo argomento è il dipinto “La Partenza degli Argonauti”, realizzato a durante il periodo milanese intotno al 1909: in un’esplosione di azzurro, i fratelli De Chirico sono immortalati presso la baia di Volos, con abiti classici, immersi nella natura, in attesa di una nave mitologica, pronti per salpare all’insegna di territori tutti da scoprire.

Il tema del viaggio è sempre strettamente legato al tema del classico, nel contesto trattato, all’impresa degli Argonauti: un gruppo di 50 eroi che, guidati da Giasone, affrontarono una delle più epiche imprese mitologiche alla ricerca del vello d’oro. Una mappa del presunto itinerario compiuto dal gruppo di guerrieri testimonierebbe altresì il passaggio lungo la Pianura Padana, nei pressi di Milano, e a Nord, nei pressi di Monaco di Baviera.

Il viaggio non è viaggio in assenza di suo fratello Alberto: i primi dipinti testimoniano un importante legame affettivo tra i due.

Il tema del viaggio resisterà agli anni giovanili, e sarà stigmatizzato definitivamente nella locomotiva di un treno, ricordo del padre, presente in buona parte dei dipinti dell’artista durante gli anni successivi.

Roberta Bagnulo