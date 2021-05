LA TECNICA – LA CREATURA CHE DIVIENE CREATORE

Secolo XIX: il Positivismo esordisce e si presenta come testimonianza di una rivelazione (la scienza) che avrebbe finalmente reso l’uomo libero dalla superstizione e dal mistero di un Dio punitivo, consacrando ad essa la propria esistenza e la propria (nuova) fede nell’ottenere le risposte agli interrogativi irrisolti nell’umanità. Il Positivismo poggiava la propria ideologia sui seguenti pilastri, enunciati da Auguste Comte nel “Discorso sullo spirito positivo”: il reale, la certezza, l’utilità, la precisione, questo anche grazie al progresso scientifico dell’epoca.

In antitesi all’approccio appena presentato, la letteratura di allora inizia a rappresentare un uomo tutt’altro che “certo”; possiamo parlare degli esordi della follia, di quell’inconscio e di quel purgatorio in cui l’uomo vive la propria esistenza reale, imprevedibile, e per questo non definibile. Con l’avvento della psicanalisi, delle Avanguardie, dell’arte del Sogno in grado di fornire una rappresentazione amara ma veritiera dell’essere umano, il Positivismo morì agli inizi del secolo XX, aprendo così le porte alla stagione della (ri)scoperta dell’Humanum: si inizia a prendere coscienza di sé e dei propri pensieri, contraddizioni, desideri; l’uomo li urla, li vomita, esplode, rivendicando la sua imperfezione, i propri limiti e la propria unicità come inidividuo. La fragilità veniva alla luce in tutta la sua bellezza.

Il secolo XXI pare abbia eseguito una brusca inversione a U che, con l’aiuto della tecnica, pare sia avvenuto in maniera inconsapevole ai più: la tecnica (dal greco mechanomai, che significa “inganno”), ha indotto l’uomo a rifiutare il concetto di limite, a provare vergogna della propria fragilità; non solo, mostrandogli che questi stesso avrebbe potuto essere artefice di nuove creazioni, di riparare, velocizzare e rendere efficiente tutto ciò che risultasse imperfetto in se stesso e in natura, ha innescato un meccanismo perverso secondo cui il creatore è divenuto schiavo del creato e il prodotto diviene via via sempre più autonomo dal suo produttore.

La tecnica rende così l’uomo sottomesso a una nuova ideologia, il progresso, pari ad un treno con pilota automatico privo di destinazione: l’uomo contemporaneo è stato catapultato in un mondo virtuale e altamente automatizzato, ha e può ottenere tutto ciò che desidera, come Dio è dovunque e da nessuna parte, ha prolungato l’aspettativa di vita, può medicalizzare ogni tipo di sofferenza, può vivere con ammassi meccanici bionici nel corpo, vive in mezzo a numeri dati per certi senza porsi più la minima domanda di cosa stia facendo; come un mulo esegue mansioni davanti alla sua scrivania e si impone di essere felice nel farlo; è solo in un mondo che non lo aspetta e sordo alle sue richieste di aiuto, ove ogni legame è divenuto un rapporto di compravendita, privo di ogni valore, decaduto in un weberiano “disincantamento del mondo”. Non è più importante l’utilità di uno strumento, è lo strumento che va da solo e dice all’uomo cosa deve fare.

La tecnica pare diventi via via la nuova religione del secolo ed ha vinto, dove la scienza aveva fallito, non solo rinchiudendo il suo stesso creatore in schemi più rigidi, ma anche costringendolo a correre come un criceto sulla sua ruota, verso orizzonti sconosciuti e non curante dei fini e dell’etica.

L’uomo, ad oggi, ha più conoscenza e non sa che farsene; è divenuto un involucro vuoto che errante vaga per le strade in cerca di qualcosa che questa creatura non potrà mai dargli: renderlo nuovamente fragile e lasciarlo morire in pace.

Roberta Bagnulo