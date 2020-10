CIAO ANTONELLO, L’INGRATO TI SALUTA.

Con immenso dolore devo comunicare la morte di Antonello Luzi.

In questi 28 anni di amicizia fraterna abbiamo diviso gioie e dolori e ci univano come collante rispetto, stima e affetto.

Nulla sarà mai come prima.

Con te è morto anche un pezzo del mio cuore.

Questo non è un addio ma un arrivederci amico mio

Lilith

La direzione e la redazione dell’Ingrato si uniscono al cordoglio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Antonello.

Siamo costernati e scorgiamo l’infinito mistero della morte, abbiamo tuttavia la consapevolezza che l’essenza dell’umanità è definita dalla sua caducità.

Ed ora che L’infinito lo ha accolto possiamo solo dire: ” Ciao Antonello, ci vediamo dall’altra parte”.

Christian Longatti

Andrea Gunetti