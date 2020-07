IL GATTO NERO AMICO DELL’UOMO: FOLKLORE DAL MONDO.

Tutto ciò che si fonda sulla superstizione è frutto di ignoranza, funzionale o ingenua, di un sistema di credenze da sradicare da qualunque cultura, soprattutto se questo comporta episodi di razzismo, maltrattamenti, fino alla morte di poveri gatti, marchiati come “porta sfortuna” o addirittura “simboli del demonio”.

L’Ingrato da anni si batte contro ogni tipo di ignoranza funzionale e, anche in questo caso, intende contribuire proponendo, in controtendenza, un articolo in cui si intende raccontare come nel mondo il gatto nero e non solo sia un buon auspicio, rispettabile, nonché un vero e proprio porta fortuna!

Elenchiamo di seguito alcuni esempi:

In Giappone , il gatto rappresenta simbolo di buon auspicio a tal punto che sono state realizzate delle piccole sculture chiamate Maneki Neko, che hanno l’obiettivo proteggere la casa e coloro che ci vivono da energie negative. Nello specifico, si racconta che il Maneki Neko nero sia simbolo di buona salute e tenga lontano i molestatori.

Curiosità interessanti

In Lettonia , nel centro della capitale esiste la “Kaku Nams” (in italiano Casa del Gatto). Si tratta di un edificio in stile Art Nouveau, costruito da un commerciante benestante per un motivo davvero singolare: a quest’ultimo fu negata la possibilità di entrare a far parte della Camera di Commercio Maggiore e la faccenda pare non sia stata per nulla digerita. Indispettito, decise di costruire un edificio sulla cui sommità pose la scultura di un gatto, con il posteriore rivolto verso la Camera di Commercio. Ad oggi, la casa è visitabile e aperta ai turisti.

se un gatto arriva in una casa ove è appena nato un bambino, questi sarà il suo protettore. Inoltre, se un gatto starnutisce vicino ad una coppia di innamorati, significa che presto i due convoleranno a nozze. Il 17 novembre di ogni anno, in Italia si festeggia La Giornata del Gatto Nero promossa dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente: la manifestazione si articola in interventi e attività a scopo ludico e informativo, al fine di sfatare tutte le false credenze intorno al gatto nero e con l’obiettivo di promuovere le adozioni di quest’ultimo e di tutti pelosi felini. La giornata è stata riconosciuta a livello internazionale.

Al di là di ogni convinzione, questo affascinante felino è un animale come tutti gli altri e, come tale, merita di essere tutelato, rispettato e, per coloro che volessero adottarlo, anche coccolato!

Roberta Bagnulo