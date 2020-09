HIPPY NAZISTI, NEW AGE ED ESTREMA DESTRA VANNO A BRACCETTO

Traduzione da: https://medium.com/@julesevans/nazi-hippies-when-the-new-age-and-far-right-overlap-d1a6ddcd7be4



Un manifestante alla manifestazione anti-lockdown a Berlino il mese scorso, si sta facendo un segno sul cuore mentre porta una bandiera nazista

La settimana scorsa, ci sono stati raduni a Londra, Berlino e Los Angeles contro le misure di blocco, e ciò che è stato evidente è che hanno attirato sia i New Agers che i gruppi di estrema destra. Ho già scritto di questa sovrapposizione, sia il New Age che l’estrema destra (e sinistra) sono attratti dalle teorie del complotto.

Abbiamo visto questa sovrapposizione con la teoria del complotto che si diffonde più velocemente – Qanon, che insiste sul fatto che una malvagia cabala di celebrità di Hollywood e politici liberali (guidati da Tom Hanks e Hillary Clinton) sono satanisti mangia-bambini che controllano il mondo. Per fortuna, una fonte segreta del governo chiamata Q (che lascia commenti criptici sul sito 8Chan) sta raccogliendo un esercito patriota per combattere e sostenere il presidente Trump, che è un genio inviato da Dio per sconfiggere la cabala malvagia e inaugurare una nuova era dell’amore.

Questa teoria del complotto, che sarebbe una trama film terribile, è sorprendentemente popolare in tutto il mondo e sta cominciando a influenzare la politica americana, nella misura in cui il Congresso sta ora discutendo un disegno di legge bipartisan per condannarlo. E il culto qanon si è dimostrato popolare sia (tra gli influencer di estrema destra che con il New Age(qui è un eccellente episodio podcast su come Qanon incanala i New Agers nel pensiero di estrema destra).

Alcune persone sono stupite che gli hippy del New Age possano avere qualche sovrapposizione con la politica di cospirazione estremista. Ma succede. Questa settimana, vorrei guardare a un altro periodo in cui il New Age si sovrapponeva alla politica di estrema destra, con conseguenze disastrose per il mondo: la Germania negli anni ’20 e ’30.

Fascismo e occultamento

Dopo il trauma della sconfitta nella prima guerra mondiale e la disperazione della depressione [ si pensi alla guerra inIraq e alla crisi finanziaria del 2008], la Germania ha vissuto una grande rinascita occulta. I tedeschi si rivolseno a soluzioni magiche per i loro problemi, e questo portò l'”occultura” nel mainstream.

L’occultità è una sorta di petri-dish di idee magiche e alternative – medicina alternativa, spiritualità eclettica, misticismo della natura e l’ecologia, magia, droghe, teorie del complotto e, a volte, politica radicale. L’occultezza non è affatto male (ne faccio parte), ma può essere un terreno fertile per la politica millenaria e talvolta estremista.

Il nazismo è emerso da questa occultura, che negli anni ’20 e ’30 la Germania ha assunto un colore molto nazionalista o “Volkisch”, teorie occulte mescolate a miti nazionalisti, antidemocratici e razzisti, come fanno ancora oggi.

I nazisti leader come Heinrich Himmler e Rudolf Hess erano enormemente nella new age / spiritualità occulta. Leggendo il tipo di cose pazzesche in cui si trovavano, è difficile credere che abbiano mai preso il potere e abbiano gestito un paese (poi di nuovo, la squadra di Trump includeva Steve Bannon, il cui filosofo preferito è il pensatore occulto Julius Evola, anche lui popolare tra i fascisti degli anni ’30).

Ecco alcune delle cose del New Age che portavano i nazisti a:

a) Astrologia

Le due più grandi organizzazioni astrologiche della Germania approvarono il partito nazista, così come Erik Jan Hanusson, il principale astrologo del paese. Il regime nazista approvò anche una comunità operaia di astrologi tedeschi. Rudolf Hess e Himmler erano entrambi ossessionati dall’astrologia – Himmler assunse diversi astrologi per cercare di trovare Mussolini quando il leader italiano scomparve. I nazisti crearono anche un “gruppo di lavoro sulla ricerca cosmo-biologica” all’interno della Camera della Cultura del Reich di Goebbels. Goebbels era affascinato dalle profezie di Nostradamus, che pensava predissero il successo nazista – organizzò campagne di propaganda per diffondere queste profezie nei paesi nemici.

b) Dowsing / divining

I nazisti hanno sostenuto un’organizzazione chiamata Society for Scientific Pendulum Research (GfWPF) per esplorare il dowsing usando un pendolo. Nel 1934, Hitler assunse il più famoso dowser tedesco, von Pohl, per poliziare la Cancelleria del Reich per i raggi di morte dannosi. Il capitano tedesco Hans Roeder creò un Istituto di Pedulum per cercare di aiutare la Marina tedesca a vincere la guerra nell’Atlantico. Giorno dopo giorno gli sciatori furono costretti dalle SS a stare “con le braccia distese attraverso le carte nautiche” nel caso in cui il pendolo abbia fatto il minimo movimento. Non ha avuto successo.

c) Linee Ley

Le SS di Himmler condusse un’ampia ricerca sulle energie geomantiche sotterranee e sulle linee di ley. Alcuni progetti includevano “Cerchi atlantiani-germanici”, “triangoli dello Spirito” e il “pentagramma ariano”.

d) Medicina alternativa

Hitler, Hess, Himmler e molti altri importanti nazisti erano in medicina alternativa, diete biologiche e vegetariane, omeopatia, anti-vaxxing e guarigione naturale. Hess, il vice Fuhrer, aprì un centro per le pratiche mediche alternative a Dresda nel 1934. Himmler, nel frattempo, ha sostenuto la medicina alternativa – come l’uso di estratti vegetali per guarire il cancro – e ha autorizzato esperimenti prigionieri nei campi di concentramento per questa ricerca.

e) Parapsicologia

Il primo istituto dedicato alla ricerca parapsicologia, l’Istituto Paracelsus, è stato istituito sotto i nazisti, presso l’Università del Reich di Strasburgo, fondata dai nazisti. I nazisti istituirono anche un Istituto per la Guerra Occulta.

f) Wholeness / Holism / Whole Earth / Eco-fascism

I nazisti, come molti altri tedeschi, erano affascinati dall’olismo, dall’idea di “ezza” per l’individuo e per la società – come un modo per sanare le divisioni causate dal razionalismo, dal materialismo, dall’industrialismo e dalla sconfitta militare. Questa ricerca dell’ezzazione li ha portati a una sorta di olosse ambientale precoce: hanno approvato una legislazione per proteggere foreste e fiumi, e si sono mossi per vietare gli esperimenti sugli animali (autorizzando gli esperimenti sui prigionieri del campo).

I Verdi di oggi che pensano che tutto ciò di cui abbiamo bisogno per salvare il mondo sia un “cambiamento di paradigma” verso una visione ecocentrica del mondo dovrebbe rendersi conto che si può avere una tale visione e anche essere un fascista. Questo è Ernst Lehmann, un professore nazista di botanica:

Riconosciamo che separare l’umanità dalla natura, da tutta la vita, porta alla distruzione dell’umanità e alla morte delle nazioni. Solo attraverso una integrazione dell’umanità in tutta la natura il nostro popolo può essere reso più forte… Questo impegno verso la connessione con la totalità della vita, con la natura stessa, una natura in cui siamo nati, questo è il significato più profondo e la vera essenza del pensiero nazionalsocialista.

Questa eco-bio-politica, in cui gli esseri umani sono un animale come tutti gli altri, ha portato nel caso dei nazisti all’eugenetica – come con qualsiasi altro animale, gli esemplari deboli e malati dovrebbero essere uccisi, e razze superiori (ad esempio la razza ariana) dovrebbero essere protette contro le specie invasive (ebrei).

I nazisti erano anche grandi appassionati di agricoltura biologica e dell’agricoltura biodinamica di Rudolf Steiner, che vede l’agricoltura come una comunione mistica con la terra e i suoi spiriti / energie. Diversi importanti nazisti che sostengono questa teoria, e Himmler autorizzò esperimenti su di essa nei campi di concentramento.

Promuovevano anche forme di misticismo della natura e di adorazione della natura, oltre a difendere i riti pagani pre-cristiani come le feste del solstizio. Per saperne di più sull’ecofascismo nazista, leggi questo .

g) Farmaci che alterano la mente

Il governo nazista sponsorizzò la ricerca sull’uso di droghe che alterano la mente per migliorare le prestazioni dei soldati, e ha sostenuto l’uso diffuso di metanfetamina da parte dei soldati per mantenere alto il morale. Furono anche il primo governo a sostenere la ricerca psichedelica, sperimentando mescalina sui detenuti del campo per vedere se poteva essere usata per rompere la loro volontà.

h) Teorie occulte

Molti nazisti sono stati influenzati da varianti di Teosofia, una “scienza spirituale” occulta che è emersa alla fine del XIX secolo, e che ha proposto una teoria spirituale dell’evoluzione, in cui il progresso spirituale degli esseri umani è guidato da “maestri nascosti” attraverso razze successive. La teosofia era anche popolare tra i progressisti, ma i suoi aspetti razziali e autoritari attiravano quelli di destra.

I nazisti erano attratti dalle varietà tedesche della Teosofia, come l’Ariosofia e la Teoria mondiale del ghiaccio, che erano antidemocratiche e che vedevano la razza ariana come superbeing spirituali, rinchiuse in una guerra cosmica con razze subumane. Queste teorie suggerivano che altre razze, come i tibetani o la classe Bramino in India, fossero davvero aryans – e il Buddha era in realtà un “nordico” dai capelli biondi.

Questo diede ai nazisti la licenza di indulgere il loro fascino con le religioni orientali – Himmler portava sempre una copia del Bhagavad Gita e incoraggiava i suoi ufficiali delle SS a praticare yoga, vedendoli come i discendenti moderni della casta guerriera indiana. Inviò anche una spedizione in Tibet per incontrare il Dalai Lama ed esplorare la magia tibetana.

i) Hitler come Guru

Hitler vende la sua fantasia di supremazia tedesca. Si è rapidamente svasato quando è entrato in contatto con la realtà, ma questo non lo ha impedito di condurre la Germania in una spirale di morte.

Se tutto questo fa sembrare i nazisti un po ‘ come un culto New Age, allora Hitler era molto il suo guru autoritario. Era un entusiasta lettore di testi sulla magia e l’occulto, come il libro di Ernst Schertel del 1923, Magic: History, Theory, Practice, in cui Hitler sottolinea passaggi come:

“L’uomo con la più grande forza dell’immaginazione comanda il mondo e crea realtà secondo la sua volontà invece di essere schiavo di un empirismo inconsistente e senza corpo.” [Questo mi ricorda Trump, un fan del movimento occulto New Thought, in cui la realtà è qualunque cosa tu sia.]

Numerosi tedeschi paragonarono Hitler a un mago, un ipnotizzatore, un uomo di medicina, che getteva un incantesimo sui suoi ascoltatori nei suoi discorsi di rally. Un tedesco, Kurt Ludecke, ricorda che dopo aver sentito Hitler, la sua “facoltà critica è stata spazzata via” dalla “intensa volontà dell’uomo…. Ho sperimentato un’esaltazione che poteva essere paragonata solo ad una conversione religiosa. Ero sicuro che nessuno che aveva sentito Hitler quel pomeriggio potesse dubitare che fosse un uomo del destino, la forza vitale nel futuro della Germania.”

I suoi seguaci hanno attribuito poteri occulti a Hitler di intuizione, profezia e infallibilità, proprio come i seguaci più fanatici di Trump suggeriscono che sta giocando ‘4 scacchi dimensionali’, in modo che anche i suoi tweet mispelt contengono saggezza occulta.

In realtà, Hitler era completamente incompetente nella gestione della guerra, rifiutando l’esperienza e facendo affidamento sulla sua intuizione apparentemente infallibile – ha deciso di invadere la Poloniadopo aver visto l’aurora boreale e prenderla come un presagio. Come con Trump, questa magica ignoranza ha fatto infuriare i suoi generali, e costato molte vite (Nel caso di Trump, finora, decine di migliaia, nel caso di Hitler, molti milioni).

Come altri guru, Hitler era un narcisista maligno, disposto a condurre l’intera nazione alla morte e alla distruzione piuttosto che tornare indietro e ammettere le sue magiche profezie di un Reich mille anni erano fantasia.

j) Teorie del complotto e la battaglia cosmica tra Noi e Loro

Infine, Hitler e i suoi compagni nazisti vendettero al popolo tedesco una fantasia soprannaturale semplicistica e una teoria del complotto, in cui tutti i loro problemi erano causati da un’élite globale nascosta di mostri / vampiri / demoni – ovvero gli ebrei – ma i magici guerrieri della luce del partito nazista li avrebbero sconfitti in una battaglia cosmica, inaugurando un’epoca d’oro di pace e amore. I nazisti si incoerono pienamente nelle teorie cospirative, come i Protocolli degli Anziani di Sion, che Hitler credeva fossero autentici, ma che furono scritti e diffusi dall’intelligence russa intorno al 1900, per promuovere il sentimento anti-ebraico.

Non ti sembra Qanon? Tutti i nostri problemi sono causati da un’élite satanica nascosta- non una razza, questa volta, ma una cabala segreta composta da liberali demoniaci di Hollywood, del Partito Democratico e del Deep State. Nell’oscurità, eseguono i loro mostruosi rituali di sangue sui bambini. Ma Trump, Q e pochi altri eroi sconfiggeranno questi mostri, libereranno l’umanità schiavizzata e inaugureranno una gloriosa epoca di pace e amore. Ma perché ciò avvenga, la democrazia deve essere sospesa e ci deve essere un terribile spargimento di sangue e una punizione. “Ora arriva il dolore”, come divano i qanonisti spumeggianti. È necessaria una sanguinosa purga. I demoni devono essere esorcizzati. Solo allora ci sarà per Amore e Unità. Qualsiasi informazione anti-Trump è piantata dalla “stampa bugiarda” (un termine nazista preferito).

È un culto della morte di Fine dei giorni, come l’Isis, come il nazismo, come il culto di Jim Jones. Sta radicalizzando le persone e rovinando le loro vite attraverso i social media – persone che potresti conoscere e amare, come la donna del Texas arrestata il mese scorso per aver aggredito vari passanti nella sua auto perché diceva che erano pedofili. Il suo feed sui social media era pieno di post qanon sui satanisti che trattano i bambini. Era stata red-pilled, e ora sta andando in prigione.

Non è chiaro chi c’è dietro i post Q. Una buona teoria è il suo Jim Watkins, il proprietario di 8Chan, dove Q post (se tu fossi una talpa di stato profondo, si posta su una chatboard utilizzato principalmente per il giapponese?) Chiunque sia, gli alleati di Trump come il generale disgraziato Michael Flynn l’hanno apertamente sostenuto, e Trump – quando gli è stato chiesto la scorsa settimana – ha detto che i qanonisti erano patrioti. Questo è un movimento condannato dall’FBI per aver favorito il terrorismo interno. È una fantasia delirante fascista, diffusa con entusiasmo dai troll statali russi,che minaccia la democrazia occidentale. Qualsiasi repubblicano sano di mente dovrebbe condannarlo, e se un amico posta roba Q sui social media, far loro sapere dove porta il percorso. Potrebbero non andare fino in fondo a quella strada, ma potrebbero involontariamente aiutare gli altri a farlo.

Tuttavia, non dovremmo pensare a noi stessi che questo tipo di pensiero magico tossico accade solo all’estrema destra. È anche possibile trovare aspetti di esso all’estrema sinistra, nel totalizzare Noi contro Loro narrazioni come l’idea tutti i bianchi sono razzisti, o tutti gli uomini odiano le donne, o teorie cospirative che una cabala segreta di Big Money (vale a dire ebrei) sta distruggendo il pianeta. Black Lives Matter ha al suo centro una richiesta eminentemente equa e ragionevole : la polizia americana dovrebbe essere meno trigger-felice nella sua polizia, in particolare delle comunità nere. Ma a volte si trasforma anche in pensiero di culto e caccia alle streghe, in particolare tra i liberali bianchi, dove a meno che non si adotta la terminologia giusta, leggere i libri giusti, fare la giusta confessione ritualistica del vostro razzismo latente, sei il male.

Come in Germania di Weimar, c’è una generale rinascita occulta accadendo in questo momento – femministe occulte, antirazzisti occulti, ambientalisti occulti… La fede, la magia e la spiritualità possono infondere molte forme di politica. Ma l’estasi deve essere bilanciata con il processo pragmatico, razionale e rispettoso del diritto e del processo democratico.

Non sto sostenendo che la spiritualità del New Age porti inevitabilmente alla politica estremista. Ci sono molti liberali centristi del New Age, aperti a esperienze estatiche e metafisiche non materialista, e anche al pensiero critico e ai processi democratici. Cerco di raggiungere questo equilibrio io stesso.

Quello che sto dicendo è che non dovremmo essere sconcertati dall’attuale sovrapposizione tra il New Age e il pensiero cospirato estremista. È già successo.