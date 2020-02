QUEL CRISTO CHE CI HA ROTTO I COGLIONI

C’è una parte di umanità, sempre più consistente a dire il vero, che noi ingrati non possiamo concepire.

la peggiore tra tutti è il fondamentalista religioso, un emerito idioda che dovrebbe essere internato immediatamente evitandoci ogni ulteriore fastidio nell’esistere.

Se lo fate per i soldi non c’è problema, pecunia non olet, ma se ci credete veramente in queste minchiate di dei e madonne, se veramente certe cazzate le scrivete per diffondere quello che avete nel cuore beh allora cari miei siete da internare immediatamente.

Leggiamole però queste cazzate immonde che codesti difensori del cristo di dio vogliono appiopparci:

Il surriscaldamento terrestre? Una “balla ecoterroristica“.

Aborto e divorzio? “Hanno devastato la società“.

Le associazioni Lgbt? Si incontrano per “scambiarsi un po’ di droga e di Aids“.

Le violenze sulle donne? “Evidenti isterie“.

Questi solo alcuni dei punti di svista sostenuti dal giornalino parrocchiale di Vanzaghello, comune di 5mila abitanti dell’hinterland milanese.

Una roccaforte dei patridioti amici del cristo che ha solo ragione lui e tutti gli altri devono morire.

Un parroco: Don Bosani, ed una pseudoscrittrice: Silvia Roggiani che ha trovato per i suoi libri aberranti un target adeguato e che quindi lo fa per i soldi, sono i portavoce di queste ideologie pazze e degne della peggior fogna sociale.

Diritti, libertà, giustizia, costoro vogliono abolire tutto questo ed anche di più.

Noi ingrati abbiamo solo un desiderio, applicare la tecnica generosa e sincera del “calcioinculopesante” e “fuoridaicoglioni” a queste merde che approfittano dell’idiozia collettiva per ottenere potere e visibilità a scapito di tutta la bellezza che il mondo può donarci e che costoro sanno solo trasformare in immondizia.

Un esempio:

nel 2004 con il titolo John Jay Report, 6 700 accuse contro 4 392 sacerdoti e diaconi in carica solo negli Stati Uniti

dal 1950 al 2002, circa il 4% di tutti i 109 694 sacerdoti che hanno prestato servizio durante il periodo coperto dallo studio.

Le accuse di crimini a sfondo sessuale con minori sono state molte di più, 10 667.

LA CHIESA NON VUOLE CONCORRENZA.

Fottetevi voi e chi vi prega.

Christian Longatti