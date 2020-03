CINEMA DA QUARANTENA!

A seguito dell’ultimo DPCM 11/03/2020, l’Italia si vede costretta, per cause di forza maggiore per la giusta causa sanitaria, a cambiare le proprie abitudini in meno di ventiquattr’ore. In molti si domandano in che modo possono investire e trascorrere due settimane senza entrare in uno status tedioso e paranoico, soprattutto coloro i quali sono costantemente iperattivi e abituati a uscire ogni sera.

La redazione de L’Ingrato non lascia soli i suoi lettori e cerca di accondiscendere alle esigenze e diletti di ciascuno: tra le prime proposte, infatti, ecco una breve lista di film per grandi e piccini, alcuni conosciuti, altri davvero originari e atti a far riflettere a cui segue link del trailer.

Di seguito si riportano i titoli, con una breve panoramica e annessi link:

TEMPI MODERNI (1936): un classico tra i più bei film in bianco e nero. Protagonista Charlie Chaplin che, con la sua ironia e comicità, racconta della società capitalista nascente. Una pellicola tutt’oggi tremendamente attuale per il ventaglio di tematiche affrontate.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2Dv40ZR69zI

ROMA CITTA’ APERTA (1945): per coloro i quali desiderino farsi una cultura cinematografica, ecco una delle pellicole più rappresentative del cinema neorealista italiano. Diretto da Rossellini, racconta dell’Italia durante il periodo della Resistenza, poco prima dell’arrivo degli Alleati. Una Roma in ginocchio per la Seconda Guerra Mondiale, ma aperta e viva di relazioni, speranza e fede.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ei-b4kl3rU8

Film Completo: https://www.youtube.com/watch?v=4odo35lmwaM

NON CI RESTA CHE PIANGERE (1984): una coppia scoppiettante, quella di Troisi e Benigni, i quali, dopo essere rimasti in panne in piena campagna e aver dormito in una locanda ove poco dopo si sarebbe consumato un omicidio, si trovano catapultati nel 1492. Il connubio tra storia, amore e il concatenarsi di eventi comici rende questo film tra le più belle e indimenticabili pellicole italiane.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uJx-amQ7zmU

IL PIANETA VERDE (1996): film pressoché sconosciuto in Europa, ambientato nella Parigi degli anni 90’, tratta temi quali l’inquinamento e l’ipocrisia della società contemporanea, tra giochi di potere e schemi privi di senso, nella speranza di costruire nuovi paradigmi atti a rispettare tutto ciò che ci circonda.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CQOy8RivWxU

L’UOMO BICENTENARIO (1999): protagonista Robin Williams, racconta la storia di un robot un po’ speciale: possiede, a differenza di altri, caratteristiche “umane” quali creatività, curiosità e sentimenti. Decide ben presto di trovare il suo destino: trasformarsi in un essere umano. Da qui, tutte le sue avventure, l’amore, l’amicizia, la commozione.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SeblNkK-sG4

TIMELINE (2004): ambientato tra contemporaneità e Medioevo, un film suggestivo che racconta il connubio tra scienza e archeologia all’insegna di un tentato viaggio nel tempo pieno di imprevisti e soprese.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TpVydM0UETc

BASILICATA COAST TO COAST (2010): regia di Rocco Papaleo, un tuffo nel Sud Italia, precisamente Basilicata, raccontate dalla band protagonista che, in occasione della partecipazione ad un festival musicale, decide di partire dieci giorni prima e raggiungere la destinazione di Scanzano Jonico a piedi, una sorta di pellegrinaggio, carico di leggerezza, atto a ridare un senso alla vita di ciascun membro della band.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iLZh1rVLpRo

CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT (1988): ci addentriamo nel mondo dei cartoni animati, con Bugs Bunny, Duffy Duck, Tweety e Topolino e un attore speciale, Roger Rabbit, incastrato per l’omicidio del produttore di cartoni Marvin Acme. Sarà sostenuto dal suo investigatore Eddie Valiant, che cercherà di scagionarlo e difenderlo dalle grinfie del giudice Morton, intendo a voler distruggere il mondo di Cartoonia.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IG4WOU9-K1Q

IL GIGANTE DI FERRO (1999): film d’animazione ambientato nel 1957, durante la Guerra Fredda, racconta delle avventure e peripezie di un gigante di ferro venuto da un pianeta lontano e Hogart, un bambino di 9 anni.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=B5E1ciHCWBk&t=32s

CORPSE BRIDE – LA SPOSA CADAVERE (2005): “tra moglie e marito non mettere il dito” dice il detto … ed occhio a dove mettete gli anelli! Da uno spiacevole equivoco può nascere una bellissima storia d’amore, con una ragazza “speciale” in un mondo un po’ … diverso!

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gB3vP_HY59Q

WALL-E (2008): anno 2105, il pianeta Terra è invaso da inquinamento e inondato dai rifiuti. Il piccolo Wall-e, ultimo robot sopravvissuto sulla terra, ha il compito di ripulire il nostro pianeta dalla nostra indifferenza. Wall-e, però, è davvero un robot … speciale e presto incontrerà un’amica, che deciderà di seguire lontano dal suo pianeta.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Z0D5UQr08Co

Roberta Bagnulo