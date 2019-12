ARRIVEDERCI DANIELA, CI VEDREMO IN UN MONDO PIU’ GIUSTO!

In Cile non c’è più pace, Daniela Carrasco, artista di strada nota come il ‘mimo’ è stata violentata, torturata impiccata ed il suo cadavere esposto come un trofeo alla periferia di Santiago, in Cile, lo scorso 20 ottobre.

L’ultima volta che è stata vista in vita, Daniela era stata fermata dalla polizia nell’ambito delle proteste che hanno infiammato il Cile contro il regime di Sebastián Piñera.

Secondo il rapporto ufficiale si sarebbe suicidata.

E’ noto infatti che prima di suicidarsi ci si autoviolenta e ci si torturi, così come è noto che le forze dell’ordine siano così ligie al dovere da non commettere mai abomini o atti di violenza.

E’ altrettanto vero che non viviamo nel mondo degli unicorni e che di esempi di follia criminale anche all’interno delle forze di polizia ce ne sono fin troppi.

Ricordiamoci Genova, o lo stupro barbaro di Franca Rame, compagna di Dario Fo, che subì una violenza politica a causa delle sue idee e del suo attivismo e poi Stefano Cucchi (solo per citarne alcuni).

Proprio nella settimana in cui della violenza sulle donne si parla in modo completo ed esaustivo in virtù della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2019 dovremmo soffermarci a ragionare sul fatto che i parametri di giustizia e pariteticità duramente conquistati dalle lotte degli anni 60 e 70 sono nuovamente messi in discussione da una classe politica inadeguata e pericolosa che per il proprio tornaconto personale è pronta a sdoganare con leggerezza anche i comportamenti più vergognosi ed abietti dei suoi sostenitori.

E così mentre in Cile tutto va’ in fumo qui in Europa assistiamo all’imbarbarimento della società in nome di nazionalismi ormai desueti ed in effetti ridicoli ma che hanno lo scopo di causare caos e disordine al fine di favorire quello o l’altro stato straniero ben contenti di confrontarsi con una Europa debole ed inerme.

Abbiamo politici che inneggiano a fascismo ed ignoranza senza rendersi conto che stanno smuovendo forze che trascineranno tutto nel baratro della follia.

Christian Longatti

Uno speciale ringraziamento a Paolo Massagli per il suo disegno.