GRAZIE BENIGNI, ANDIAMO AD ABBATTERE INSIEME LE RELIGIONI.

Il “cantico dei cantici” interpretato da Roberto benigni è quanto di più bello e puro si sia mai potuto ascoltare in una trasmissione televisiva.

Molte le critiche da parte di chi non l’ha compreso o non è stato in grado di lasciarsi trasportare dalla sua potenza.

Moltissime provengono dagli ambienti patridioti che per loro naturale inclinazione non sono in grado ne’ di comprenderne la profondità ne’ tantomeno di percepirne il significato.

Gli estremisti cristiani, cappeggiati da Fusaro poi sono i peggiori.

Si sono scandalizzati dalle parole di Benigni, che ha dichiarato quello che chiunque abbia un minimo di cultura sa da sempre, ovvero che il clero ci ha raccontato per millenni una marea di cazzate.

Cazzate che hanno causato morte e distruzione e che hanno reso schiavi milioni di persone, assoggettandole ad un recinto culturale tra i più idioti mai inventati dalla nostra mediocre specie.

Il “cantico dei cantici” è un inno all’amor carnale scritto migliaia di anni fa, prima della bibbia, un testo scomodo ma bellissimo che rappresenta probabilmente una delle vette più alte dell’umanità.

Per secoli la chiesa ha ostracizzato il sesso se non a fini procreativi benché nel suo libro più sacro fosse incluso un testo che era l’evidente negazione di tutto quello che la chiesa cristiana asseriva.

E’ noto che la bibbia sia un testo da leggere in modo del tutto trasparente, senza necessità di interpretazioni, ma c’è un problema.

Chi avesse voglia di farlo, leggendolo magari in versione dotta senza traduzioni per famiglie, scoprirebbe atrocità d’ogni genere perpetrate dai seguaci di yaveh e di cristo.

Omicidio, stupro, truffa, sedizione, associazione a delinquere e chi più ne ha più ne metta.

Si dice che un requisito sine qua non per esser agnostici sia l’aver letto la bibbia e nel mio caso posso garantire che è verissimo.

Cari patridioti, non lamentatevi con Benigni per aver letto uno dei pochissimi passi positivi della bibbia, ma prendetevela con la vostra ignoranza che vi rende ridicoli a tutti coloro che da tempo hanno compreso che le religioni sono solo utili a controllare una massa di ignoranti creduloni buoni solo a baciare le bibbie senza averle mai lette.

Christian Longatti