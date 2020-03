IN QUARANTENA (IN)FORMATI, MUSEI VIRTUALI!

Anche questa volta, L’ingrato decide di non lasciare soli i suoi lettori, nemmeno coloro i quali amano la tecnologia e desiderano navigare in Internet in maniera più costruttiva del solito. Con la situazione di emergenza Covid-19, molte aziende, musei, teatri e tanto altro hanno messo a disposizione una serie di iniziative atte a coccolare gli utenti in rete. Di seguito alcuni nomi e i relativi link per accedervi divisi per categorie:

Per Arte, Cultura e Teatro Locale:

Teatro Regio di Torino: al seguente link https://www.teatroregio.torino.it/dentro-il-regio/visita-virtuale potrete ammirare le sale e l’atrio del Teatro Regio di Torino, aiutandovi con le frecce che trovate sullo schermo. Scorrendo il link in basso, troverete informazioni dettagliate sulla storia e ulteriori immagini sulle sale. Inoltre, sul canale YouTube del Teatro al seguente link https://www.youtube.com/playlist?list=PLhaJamV0Nxm8nTJjWKOKI1C26pEPQC2wt troverete le prove generali degli spettacoli teatrali previsti per la stagione di quest’anno.

Museo Egizio: al seguente link https://cdn-cache.museoegizio.it/static/virtual/ArcheologiaInvisibileITA/index.html troverete il tour virtuale, estremamente dettagliato, del terzo museo più importante al mondo per reperti archeologici. Nel menù che compare a sinistra, potrete scegliere la stanza da visitare e aiutarvi con le frecce che trovate sullo schermo per muovervi tra i vari corridoi, con le frecce  presenti sulla barra in basso allo schermo. Su alcuni oggetti, troverete la lettera (i): troverete ulteriori curiosità e delucidazioni.

Museo Nazionale del Cinema di Torino: al seguente link https://vimeo.com/user23575894/videos?fbclid=IwAR3PeE6skAJEoSjnFPa3U4fmqQVCOMfPLs7p7fN1_xxXMSpTpRhcrDel29I il museo ha messo a disposizione una piattaforma con una vasta selezione di film d’epoca e classici del cinema da poter guardare comodamente da casa. Basta cliccare sul film desiderato e … buona visione!

MAO: al seguente link http://ldmultimedia.net/ldm/panoramicheVR360/Museo_Mao_Torino/tour.html potrete accedere direttamente al tour virtuale del Museo D’Arte Orientale. Sulla barra in basso allo schermo, troverete tutte le frecce per spostarvi e, cliccando il secondo tasto a sinistra, potrete scegliere tra le varie sale possibili da visitare.

Per Arte e Cultura Nazionale:

Roma: Musei Capitolini, Museo Napoleonico, Mercati di Traiano e tanto e tanto altro vi accompagnano in un tour virtuale con aggiunta di ulteriori ausili fotografici, video e audio per i più curiosi. Al seguente link http://www.museicapitolini.org/it/notizie/la-cultura-casa, troverete tutti i musei disponibili. Per accedervi, basterà cliccare sul link del museo che vi interessa, digitare la lingua (nel nostro caso ITA), e iniziare il tour. In basso a destra troverete sempre le frecce per muovervi nelle varie direzioni e la mappa del museo che intendete visitare con, ove presenti, i vari piani a cui è possibile accedere alla visita. Sulla mappa del museo, ciascun cerchietto bianco indica un luogo che potrete visitare. Basterà cliccarvi sopra per raggiungere il luogo desiderato. Sullo schermo, inoltre, a volte all’inizio e durante il tour, vi compariranno delle frecce di colore rosso, che vi indicheranno il proseguo del percorso o le possibili scelte. Una volta entrati, in basso a sinistra, comparirà la voce Multimedia: ivi potrete ascoltare riproduzioni audio con la spiegazione del luogo che state visitando e ulteriori immagini.

Città del Vaticano: al seguente link http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html troverete i possibili tour virtuali per i musei vaticani. Basterà cliccare sul tour che vi interessa e aiutarvi con la barra che troverete in basso allo schermo. Tra le opzioni, la barra offre anche la modalità “schermo intero”; basterà cliccare sul terzo tasto partendo da destra. Per andare Avanti e proseguire nei vari atri, dovrete cliccare la freccia grande cerchiata presente sullo schermo; le frecce “ ” indicano in alto e in basso.

Firenze: La Galleria degli Uffizi, al seguente link https://www.uffizi.it/mostre-virtuali mette a disposizione una serie di mostre virtuali, con fotografie ad alta definizione con accanto tutto ciò che c’è da sapere a riguardo di una determinata opera d’arte.

Tour della Penisola: al seguente link http://www.italiavirtualtour.it/ trovate brevi tour virtuali delle principali città italiane con le principali attrazioni, da Nord a Sud. Basta cliccare sulla regione > città > luogo che vi interessa visitare e godersi lo spettacolo con la visuale a 360°.

Tecnologia, Servizi Online, Telefoni, Librerie, Giornali Online, Servizi all’Istruzione, Corsi di Formazione, Corsi di Lingue, Abbonamenti, Servizi di Assistenza alla Persona, Sostegno all’impresa e Varie

Al seguente link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ il Governo Italiano, in collaborazione con start-up e aziende, ha predisposto una piattaforma che mette a disposizione degli utenti una serie di servizi per trascorrere la quarantena in modo funzionale e cercando di venire incontro alle esigenze del maggior numero di persone possibile. Basta cliccare sull’azienda / Start – up che vi interessa e seguire tutte le procedure per ottenere i benefici offerti.

Sollazzi Alternativi per i Bollenti Spiriti

In esclusiva e solo per i cittadini italiani, il sito PornHub ha deciso, oltre ad unirsi alla raccolta fondi in sostegno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, di regalare per il mese di Marzo il Servizio Premium per intrattenere e regalare agli utenti momenti di piacere anche in quarantena. Basta accedere alla home del sito ufficiale > cliccare sulla barra “Forza Italia, We Love You” > cliccare alla voce “Accedi Gratuitamente” > Inserire Nome Utente e Password a vostra scelta e l’indirizzo email e cliccate Avanti > cliccare su “Attiva Pornhub Premium” > controllate la mail per la validazione del vostro account e … buon divertimento!

Roberta Bagnulo