IL CAOS SOVRANISTA IN EUROPA

IL RATTO DELLE MASCHERINE

Andrej Babis, il premier della “Repubblica Ceca”, noto tycoon antimigranti autocratico e populista (come il nostrano salvini) è a quanto pare il responsabile finale di un fattaccio che è immediatamente diventato un caso diplomatico internazionale.

Le autorità ceche hanno sequestrato arbitrariamente un enorme carico di 680mila mascherine e migliaia di respiratori, che la Repubblica popolare cinese aveva inviato al nostro paese per aiutarci.

Questa operazione è stata condotta in perfetto stile sovranista (quello che è mio è mio e quello che è tuo è mio).

La versione ufficiale con i primi comunicati diceva all´inizio che si trattava di mascherine e respiratori confiscati, parlando di materiale rubato a imprese ceche da criminali senza scrupoli che volevano venderle a costo maggiorato sul mercato internazionale, sfidando i severi limiti all’export medico imposti in Cechia come altrove dall’emergenza.

Ma poi la terribile verità e emersa in tutta la sua volgarità.

Un ricercatore: Lukas Lev Cervinka ha infatti scoperto che questo materiale in realtà altro non era che parte degli aiuti umanitari della Repubblica Popolare Cinese destinato all’Italia e che comprendeva: 680mila mascherine e migliaia di respiratori.

Foto e video smascherano il governo ceco evidenziando che gli imballaggi delle mascherine presentavano la doppia bandiera cinese e italiana scritte in italiano e mandarino in cui le autorità di Pechino lanciavano saluti, incoraggiamenti e desiderio di aiuto all’Italia.

La notizia è passata inizialmente in sordina e solo grazie all’intervento delle ONG che hanno riproposto i video e le immagini sui loro siti e pagine Facebook è stato possibile scoprire questo intrigo internazionale di stampo nazional-populista atto a destabilizzare gli equilibri europei senza preoccuparsi minimamente della vita di migliaia di possibili malati.

Il ministero degli esteri ceco è stato immediatamente contattato dal nostro governo ed ha fatto orecchie da mercante (vi ricorda qualcuno) sostenendo la tesi iniziale dei criminali, ripetendo la menzogna del sequestro di materiale destinato a vendite illegale salvo poi dire, non ufficialmente ma solo con un tweet del ministero dell’interno, che il carico, in realtà veniva in realtà dalla Repubblica Popolare Cinese ed era destinato al nostro paese come aiuto umanitario.

Aggiungendo in termini generici che l´Italia non avrebbe perso nulla.

Al momento manca ancora un’ammissione ufficiale e chiara di colpa del governo populista guidato da Andrej Babis, manca anche a quanto ci risulta ogni scusa ufficiale all’Italia.

Il governo appunto si è limitato alle parziali ammissioni dei tweets del ministero dell’Interno, i suoi vertici tacciono con Italia e resto dell’Unione Europea.

Vigliacchi questi sovranisti, criminali e volgari omuncoli che per far felice il loro alleato d’oltre cortina non esitano a seminare morte e disperazione.

A quanto pare però non tutti i cechi sono ciechi, il movimento giovanile e della società civile ceco, la “Nuova primavera” europeista, ambientalista e per la difesa della democrazia contro Babis infatti ha dichiarato che certi comportamenti non sono una novità e che da Andrej Babis c’è da aspettarsi anche di peggio.

A casa nostra Matteo Salvini, grande sostenitore di Babis tace, e continua la sua discesa negli inferi perdendo costantemente consensi e credibilità.

A quelli che agognano un mondo fatto di volgari mentecatti sovranisti in lotta tra di loro presentiamo l’evidenza di quanto sia iniquo il credere che la via degli “stati-nazione” abbia ancora un senso.

Questa emergenza sta cambiando il mondo, ne sovverte gli equilibri e le alleanze, ne modifica le priorità e le attitudini, ne evidenzia le criticità e le peculiarità.

Un mondo unito sembra oggi più che mai l’unica possibile soluzione ai conflitti ideologici e culturali che ancora affliggono l’umanità, fermo restando la necessità di introdurre un sistema elettivo Epistocratico.

Christian Longatti