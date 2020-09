ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA DEI SEGNI

Vi siete mai trovati nella situazione di non essere in grado di comunicare con qualcuno perché non conosceva la vostra lingua, o voi non conoscevate la sua? Ebbene, questa è una delle classiche situazioni in cui, per ovviare il problema, tendiamo a gesticolare per farci capire dal nostro interlocutore.

Esistono lingue che si basano su quello che in italiano volgarmente è detto “gesticolare”, che in realtà porta con sé una storia, una sintassi e un quadro complesso di inquadramento legislativo: stiamo parlando della Lingua dei Segni.

Differenza tra segno e gesto

Anzitutto, occorre realizzare una distinzione tra gesto e segno: con il primo, si fa riferimento ad un tipo di linguaggio che può essere di natura verbale o non verbale; con il secondo, si fa riferimento ad un vero e proprio sistema linguistico, costituito di una propria struttura.

Il dibattito intorno al concetto di lingua

In linea generale e in estrema sintesi, un sistema viene definito lingua se costituito di un apparato di ricezione e di uno di invio di informazioni, che garantiscono lo scambio comunicativo: la ricezione avviene a mezzo dell’apparato uditivo attraverso una serie di passaggi (elaborazione, percezione e decodifica dell’informazione) . L’invio di informazioni, invece, avviene attraverso l’apparato fono – articolatorio, grazie al quale è possibile rendere concreti i pensieri attraverso la parola. Se un sistema si presenta compromesso anche solo in una delle sue parti, la catalogazione di lingua decade.

Occorre precisare che un sistema compromesso non è sinonimo di “non funzionante”: esso, infatti, può iniziare a funzionare diversamente, evolvendosi e adattandosi al nuovo status quo. Ancora, nel caso della sordità congenita, in cui si apprende sin dalla nascita un sistema segnico di lingua, a cui si affianca un sistema di lingua “normotipico” scritto molto più tardi, si ritiene necessario acquisire consapevolezza del fatto che possono esistere sistemi di comunicazione differenti e che questo aiuti una parte della collettività a comprendersi all’interno di un sistema più ampio.

Il dibattito intorno al riconoscimento giuridico in Italia

Per quanto riguarda la LIS (lingua dei segni italiana), a seguito di numerosi movimenti e iniziative da parte della comunità sorda sul riconoscimento giuridico della Lingua dei Segni, nel 2017 è stato portato all’attenzione del Senato il disegno di legge 302 dal titolo “Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche”. Ad oggi, il decreto è ancora in fase di approvazione. Nel frattempo, le iniziative da parte della comunità sorda italiana non hanno arretrato di un passo, inaugurando nel 2018 il Festival del Silenzio: un evento suggestivo caratterizzato da performance artistico-teatrali intorno al tema, con proposte di spettacoli ed esibizioni che fanno uso della Lingua dei Segni.

Accenni e curiosità intorno al funzionamento della Lingua dei Segni Italiana

Assodato che il sistema segnico è una lingua a tutti gli effetti, dal momento che i canali di ricezione e articolazione, sebbene differenti, sono presenti e garantiscono lo scambio comunicativo, la Lingua dei Segni Italiana presenta curiosità interessanti, che di seguito elenchiamo:

La LIS non possiede l’ausiliare essere. La struttura frasale è costituita pertanto solo da soggetto + aggettivo

La LIS possiede una struttura sintattica SOV (soggetto – oggetto – verbo)

I nomi in LIS possono essere indicati attraverso due metodi: attraverso l’alfabeto segnico o attraverso un segno personalizzato che il parlante si attribuisce o gli viene attribuito sulla base delle sue qualità e caratteristiche personali

In LIS i nomi di paesini o città poco conosciuti vengono rappresentati con un segno che indica l’iniziale del nome + il segno di luogo, che tradotto sarebbe “un luogo che inizia per B”. Generalmente, l’indicazione spaziale precisa viene attribuita al luogo di riferimento attraverso la vicinanza al capoluogo più prossimo.

In LIS un segno realizzato in maniera più dolce o veemente può cambiare l’intero senso della frase: i sordi attribuiscono grande significato non solo al segno, ma anche all’espressività.

Roberta Bagnulo