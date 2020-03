IL NAUFRAGIO CI DARÀ LA FELICITÀ.

La cultura ci salverà e sarà un nuovo rinascimento.

“Che notte buia che c’è, povero me, povero me.

Che acqua gelida qua, nessuno più si salverà…”

Cosa sta dimostrando questa emergenza sanitaria, quale conclusioni si possono già fare nel mezzo del cammino di nostra pandemia…

Siamo ancora in pieno mare, e con la paura che :

“Onda su onda

il mare mi porterà

alla deriva

in balia di una sorte bizzarra e cattiva”.

Ma la riva si sta intravvedendo, e di bracciata in bracciata stiamo dimostrando grandissime qualità tipicamente italiane, ormai dimenticate, ma che sono state riattivate dall’angoscia della possibile fine imminente.

Leggere e Scrivere.

Umiltà e resilienza.

Disponibilità al sacrificio.

Una rinnovata prospettiva del futuro, un respiro ad ampio raggio.

Un obiettivo da raggiungere nella creazione di un percorso artistico, fatto di scienza e tecnologia, passione e coraggio, costruito giorno dopo giorno nella lettura attenta, appassionata, metodica della realtà, senza sconti, guardando negli occhi la morte.

In un rituale profetico, celebrando tutte le sere il nostro funerale, tutte le mattine la nostra rinascita.

Forti e accompagnati dall’eredità dei nostri padri, dei padri dei nostri padri, in noi.

Protetti dalla più preziosa e meravigliosa pubblicazione mai realizzata.

Dai padri costituenti, puri statisti, appassionati e sognatori.

Con un unico obiettivo: difendere le future generazioni da se stesse, per assicurare la riedizione del meglio, vietando la ripetizione del peggio.

La costituzione italiana.

Terra di naviganti, scienziati, avvocati, scrittori, artisti, e sognatori.

Resuscitati dal CORONAVIRUS.

Leggere rende Liberi e Scrivere Felici

Leggere e Scrivere il virus.

Lo stanno leggendo, studiando, analizzando, per poter poi riscrivere la sua storia e il suo percorso, per creare quello di uscita dalla nostra terra.

Umiltà e resilienza.

Rimanendo fermi, accettando la sconfitta, mettendo in conto tutto, senza nascondere la falce mortifera, rendendola viva, messaggera dei codici di resurrezione, da trovare ogni giorno, eroicamente.

Disponibilità al sacrificio, chiedendo a tutti di dare il meglio, raccogliendosi in un letargo forzato, in attesa del ritorno alla vita.

Ma oggi dopo 21 giorni dalle prime restrizioni alla libertà, libertà che avevamo dimenticato di festeggiare ogni giorno della nostra vita, come un bene prezioso e per niente scontato, pare che il virus stia rallentando, ancora lunga è la strada, ma di fronte a noi possiamo sentire la vetta del Poggio sempre più vicina per buttarci in discesa, tra i tornanti prima di arrivare al traguardo di via Roma, tutti insieme, per festeggiare il nostro traguardo comune, della più faticosa corsa della nostra vita.

Per trovarsi :

“steso al sole ad asciugarmi

il corpo e il viso

guardo in faccia il paradiso..

Onda su onda

il mare mi ha portato qui

ritmi canzoni, donne di sogno

banane, lamponi

onda su onda

mi sono ambientato ormai

il naufragio mi ha dato

la felicità…..”

E un nuovo Rinascimentemo potrà realizzarsi, perché, a differenza di tutto il resto del mondo, noi siamo un popolo di naviganti, scienziati, scrittori, artisti, avvocati, umili, resilienti, che tutte le sere celebriamo la nostra morte, e tutte le mattine festeggiamo la nostra resurrezione.

“Viva l’Italia,

l’Italia tutta intera.

Viva l’Italia, l’Italia che lavora,

l’Italia che si dispera, l’Italia che si innamora…

l’Italia con gli occhi aperti nella notte triste,

viva l’Italia, l’Italia che resiste”.

Giovanni Tommasini

rinascimento

/ri·na·sci·mén·to/

sostantivo maschile

Ritorno alla vita identificato con una nuova nascita, spec. in riferimento alla civiltà e alle arti.

Il Rinascimento, per antonomasia, il periodo, tradizionalmente fissato tra la metà del sec. XV e la metà del sec. XVI, caratterizzato, soprattutto in Italia, da un’eccezionale fioritura artistica e letteraria, nonché da un più libero sviluppo del pensiero, frutto di una nuova consapevolezza dei mezzi dell’uomo e della sua potenza (in questo senso, spesso contrapposto a Medioevo )