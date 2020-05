LA VICESINDACA PUNTA I PIEDINI FASCISTI

Abbiamo già parlato di Laura AdDuce, la minus habens, vicesindaca di Rivoli (TO) al centro di una polemica di rilevanza nazionale a causa di alcune sue dichiarazione di stampo fascista sui social.

E chi ci segue lo sa, quando troviamo una carogna da sbranare noi ingrati ci buttiamo volentieri nel banchetto per diletto più che per fame.

La piccola sproloquiatrice ha puntato i piedini, non può accettare di essere fatta fuori dalla giunta e poco importa che l’evidente subcultura di cui ella è permeata sia motivo di imbarazzo non solo per il sindaco e gli assessori ma anche per la maggior parte della cittadinanza del suo comune.

Ieri la AdDuce ha simulato una finta espiazione rimettendo alla giunta le deleghe alla cultura ed all’istruzione che ovviamente non le possono competere, sopratutto adesso che tutti i presidi degli istituti scolastici di Rivoli la ritengono esattamente quello che è: una emerita capra.

Il sindaco Tragaioli è in una brutta empasse politica, infatti la AdDuce è protetta dall’alto, pare addirittura da Molinari e da salvini che vedono in lei quella “purezza” ideologica e quella limpidezza culturale a cui tanto agognano.

Le strategie della giunta arrivano anche a coinvolgere Valerio Calosso (FDI) che sta facendo di tutto per evitare che questa bruttissima storia possa portare a conseguenze che causerebbero lo scioglimento della giunta stessa portando a nuove elezioni.

Hanno messo in pratica una strategia attendista che mira a far sgonfiare la protesta per poi far spallucce ed andare avanti come se nulla fosse.

La giunta Tragaioli è già nell’occhio del ciclone per molte mancanze di cui si lamentano i cittadini che hanno chiamato la nostra redazione per lamentarsi senza mezze misure.

“Quelle promesse elettorali tanto sbandierate non hanno portato a niente e ci siamo trovati con un branco di ignoranti e di fascisti al comando”, “metà delle attività della via principale del nostro comune erano già chiuse prima dall’emergenza”, “gli assessori dimostrano infinita incompetenza”, “sono indegni della carica pubblica che ricoprono”.

Queste solo alcune delle considerazioni pervenuteci.

Adesso l’affaire AdDuce che stanno cercando di insabbiare in tutti i modi ci deve far capire che malgrado Tragaioli sia uomo di esperienza politica ed amministrativa, accettando questo demoniaco patto con i salviniani ha perso de facto tutta la sua autonomia decisionale e agli occhi di tutti non è altro che un fantoccio nelle mani di una bimba viziata e dei suoi amici potenti.

La AdDuce, ricopre ancora la carica di Vicesindaco di un comune con oltre 50’000 residenti, e come risulta evidente a tutti questa carica racchiude in se un senso di giustizia, di trasparenza, di conoscenza delle problematiche locali, di sensibilità, assolutamente incompatibili con la sua persona.

Se per un senso di puerile possesso non riesce ad abbandonare quello che non ha mai meritato di avere saranno i cittadini a doverlo pretendere, sarete Voi, rivolesi, a farvi carico di riportare la giustizia in un comune ottenebrato dal pressappochismo e dall’iniquità, dall’ignoranza e dalla volgarità.

Dimissioni di Laura AdDuce SUBITO! o protesta ad oltranza.

Christian Longatti