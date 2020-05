CHE BELLO PAGARE LE TASSE

Perché mi sento fortunato di vivere in Italia e di pagare le tasse tutti i mesi?

Perché il 31 marzo notte mi sono svegliato con 39 di febbre, tosse, dissenteria e il terrore di morire e ho chiamato gratuitamente il 112 chiedendo aiuto.

Perché qualche ora dopo mi hanno chiamato dal 118 e gratuitamente mi hanno dato un primo soccorso.

Perché sono stato seguito gratuitamente dalla Dottoressa della mutua per curarmi a casa ogni giorno lavorativo e non.

Risultato positivo al tampone per Covid 19, e dopo 16 giorni definito Guarito per essere risultato negativo ai due tamponi di verifica presenza virus. Tutto gratuitamente.

Perché pur essendo stato malato dal 30 marzo non ho perso il mio posto di lavoro e oggi mi è arrivato lo stipendio pur essendo stato assente per malattia

Perché mi ha chiamato oggi L’INAIL chiedendomi di raccontare nel dettaglio sintomi, assistenza e terapie utilizzate durante questi 40 giorni ed hanno chiuso l’infortunio per Covid19.

Lunedì quindi rientrerò finalmente a lavoro.

Tutto gratis.

Se fossi nato negli Stati Uniti d’America e mi fossi svegliato il 31 Marzo di notte con 39° di febbre, tosse, dissenteria, avrei perso tutto, il lavoro, lo stipendio, e probabilmente anche la Vita, poiché se non avessi avuto una costosissima assicurazione, non avrei saputo chi chiamare, come ho potuto fare qui in Italia.

Viva la Vita, e viva, soprattutto, le Tasse Statali.

Sempre più le pagherò volentieri.

(Dall’inizio della pandemia due mesi fa negli Stati Uniti da 300.000 disoccupati a 33.000.000 )

Giovanni Tommasini Scrittore

