TORINO SI SLEGA – FINALMENTE

Eccoci al dunque, le sardine sbarcano a Torino e finalmente possiamo incominciare a sperare per un futuro politico di maggior spessore e livello.

Sappiamo già che qui a torino avranno vita facile, la lega qui infatti vale poco o nulla, dopo le purghe di salvini la sezione torinese della lega rimane pressoché sguarnita e solo chi si è venduto è riuscito a mantenere un briciolo di potere.

Una sezione che è stata fatta letteralmente a brandelli, con espulsioni e minacce i salviniani si sono fatti strada ma hanno perso tutta quella manovalanza che li univa al territorio e che un tempo gli consentiva di popolare le piazze (tranne qui a torino dove neanche ai tempi di Bossi la dirigenza era in grado di comunicare con il suo elettorato).

Siamo ben contenti che questa massa di poltronari si ritroverà presto alla mercé di quell’elettorato che è stato bandito e snobbato dalle alte sfere della politica poiché secondo loro ininfluente o fastidioso.

Vi invitiamo quindi a prendere parte alla manifestazione delle sardine, che si terrà martedì 10 Dicembre in Piazza Castello alle ore 19.

Ecco il loro annuncio:

ISCRIVITI!!!!

È ora! Dopo che un mare di Sardine ha pacificamente invaso Bologna, Modena, Parma e Genova tocca a noi, tocca a Torino!

L’appuntamento è per martedì 10 dicembre, alle ore 19, il flash mob si terrà in piazza Castello!

Saremo tantissimi, senza bandiere o simboli di partito, armati soltanto di sardine di tutti i colori e della nostra voglia di urlare “basta”, basta all’odio, alla politica del terrore voluta dalla Lega e dal suo Capitano. Basta con l’uso indiscriminato dei media e dei social per diffondere falsità, per metterci gli uni contro gli altri, cercando di controllarci col terrore.

Siamo persone libere, siamo persone educate e civili, ripudiamo qualunque tipo di violenza e fascismo e non permetteremo più che il clima voluto dalla destra sovranista inquini la nostra vita.

Siamo contro il razzismo, la xenofobia, il bullismo, l’omofobia, la transfobia, il sessismo. Siamo contro chi costruisce il consenso sulla divisione, la paura e la manipolazione. Siamo per l’ecologia della mente e dell’ambiente, perché vogliamo vivere bene in un posto che sta bene.

Siamo un mare che non si può più fermare, una forza che costringerà il mondo della politica ad assumersi le proprie responsabilità, a ricominciare a lavorare per il benessere delle persone, soprattutto dei più deboli, nel rispetto dell’individuo e della Costituzione.

Sardine torinesi, dimostriamo ancora una volta come questa città sia culla di civiltà e libertà, torniamo a impossessarci delle nostre strade, delle nostre piazze, spolveriamo quell’orgoglio che ci ha consentito di essere così centrali nella storia di questo Paese.

Amiamo l’Italia e vogliamo con forza dimostrare che possiamo farcela, possiamo battete questo male oscuro che ci hanno imposto e che sta condizionando le nostre vite.

Siamo giovani, anziani, donne, uomini, italiani, stranieri, siamo Sardine!

Venite tutti in piazza Castello, riempiamola e cantiamo forte, che ci sentano in tutta la città!

Torino si Slega!

Accorrete numerosi per tornare insieme a gustarci una politica degna di essere considerata onesta e democratica.

Christian Longatti