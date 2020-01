JUNIOR CALLY E LA POLITICA CHE VUOLE NASCONDERE LA POLVERE SOTTO IL TAPPETO

Chi è costui? Un trapper che “canterà” a Sanremo, un giovane di 28 anni a cui hanno appioppato il nome di Antonio Signore.

Uno dei tanti che cerca di portarsi a casa un po’ di soldi sull’onda lunga di questo genere “musicale” controverso.

Questo libero gorgogliatore o forse la sua casa discografica ha deciso di “cantare” un brano intitolato “Strega” di cui scriviamo il testo completo, dategli una lettura veloce per capire bene di cosa stiamo parlando.

Robin Hood, deruba ricchi

Malibù, limone a spicchi

Si fanno le storie con quaranta fighe

Ma poi arrivo io quindi tu non ficchi

Dentro al gioco, chiappe strette

Amici rapper, solo marchette

Voglio vedere la vostra faccia sopra i pacchetti delle sigarette

Sì, li ho uccisi tutti quanti io

Sì, li ho uccisi, signor maresciallo

Gliel’ho servita come han fatto loro

Gliel’ho servita sopra a un piatto caldo

Testa alta quando ti parlo

Guardami in faccia quando ti parlo

Mi hanno sfidato, è stata una cazzata

Come quando scopi e ti togli in ritardo

Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia

Balla mezza nuda, dopo te la da

Si chiama Gioia perchè fa la troia

Sì, per la gioia di mamma e papà

Questa frate non sa cosa dice

Porca troia, quanto cazzo chiacchera?

L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa

C’ho rivestito la maschera

Vieni a vedere che bella la Luna da sopra i palazzi

Siamo la voce della libertà per questi ragazzi

Sono la strega che fa

Sono la strega che fa

Sono la strega che fa “Shu-shulala!”

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

La gente che giudica, piccola

Dentro il cervello, frà, briciola

Rispondi a parole che bene assestate possono spezzare la loro mandibola

Ho fatto un’orgia frate dentro casa

Dentro casa, frate dentro casa

Ma a succhiarmi il cazzo non c’erano grupie ma metà della scena italiana (ya!)

Comandati, frate schiavizzati dagli apparecchi digitali

Medici privati costano troppo

Come cazzo faccio coi medicinali?

Fanculo lo stato, fanculo l’Italia

Fanculo ogni membro della polizia

Ci entro dentro con lo sguardo di mio padre che entra dentro una farmacia

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Siamo le streghe libere di bere per tutta la noche (ya, ya)

Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce (ya, ya)

Ci bruciano in piazza, ma tanto lo sai che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo (ya, ya)

Che resuscitiamo…

Musicalmente parlando è una emerita schifezza, sopratutto per le nostre orecchie, abituate ad ascoltare Deep Purple, Led Zeppelin, Iron Maiden, Frank Zappa, ecc.

Ma le parole hanno un che di interessante, sembra quasi di leggere il manifesto di una nazione morente di una gioventù che urla il suo sdegno verso un Paese che non li ha mai capiti ne’ ascoltati.

Questo ragazzo non ci dispiace, duro e crudo si scaglia contro tutti, influencer da quattro soldi, politici, poliziotti, in sintesi si scaglia contro un sistema che gli fa schifo.

Un sistema che impone una vita che ti brucia fino a morire, ti brucia di rabbia di vergogna di disperazione.

Questa ridicola gara mediatica che si è aperta contro di lui ci fa’ ridere a crepapelle, Junior Cally rappresenta solo quello che questi opinion leader hanno creato con anni di barbarie mediatica e di scempio politico.

Non nascondete la polvere sotto il tappeto, il marcio è venuto a galla ed adesso sta bussando alle porte di quella realpolitik che sta fortunatamente morendo.

Continua così Junior, “Rispondi a parole che bene assestate possono spezzare la loro mandibola”.

Christian Longatti

Andrea Gunetti