SALVINI DEBUNKED

Oggi smascheriamo il cazzaro verde che ieri da Massimo Giletti ha fatto del suo peggio e si merita una lezione ingrata.

Iniziamo dalle cose facili: innanzitutto l’uso del “tu” come se fosse un amicone del conduttore (come ha anche detto Scanzi) , il che conferisce all’intervista un tono surreale ed evidenzia la mancanza di rispetto di salvini verso tutto e tutti, Giletti compreso.

Approfondiamo punto per punto indicando pedissequamente i minuti ed i secondi sulla timeline del video al fine di permettervi una verifica puntuale di questo articolo.

(4.55)

salvini – Cerchiamo di litigare poco e cerchiamo di risolvere i problemi.

INGRATO -Alzi la mano chi non si è messo a ridere! considerate che è una delle prime frasi che ha detto!

Secondo questo individuo il suo comportamento rissoso, il continuo mettersi di traverso e fomentare divisione politica è un “litigare poco” e cercare di risolvere i problemi.

Che dire, forse salvini ha disturbi bipolari.

(5.11)

(Giletti interroga salvini sul fatto che i politici si siano fatti trarre in inganno dagli scienziati).

salvini -Ho fatto il ministro dell’interno e se mi chiedi qualcosa su un virus polmonare arrivato dalla Cina non trovi in me un pozzo di scienza.

INGRATO -Finalmente una cosa sensata, sia in termini specifici che oggettivi.

Egli un pozzo di scienza sicuramente non è ed i nostri lettori lo sanno da sempre ma allora perché si arrogava il diritto di parlare ad urbi et orbi come se avesse la verità infusa dalla beata vergine del nonsochè adducendo peraltro una immane mole di cazzate?

(7.18)

salvini chiede le dimissioni di Ricciardi (consulente del governo) reo di aver postato un tweet dove alcuni sfogano la loro frustrazione su un pupazzo di Donald Trump percuotendolo malamente.

Se uno fa il medico fa il medico e se non gli piacciono Trump, Salvini, Putin, Merkel o Macron se lo tiene per se

INGRATO -Già il fatto che si paragoni ai capi di stato ci fa ridere ma ancora di più ci fa’ ridere il fatto che quando è lui o i suoi leccaculo ad insultare e denigrare qualcuno, vada tutto bene, che non sia un problema, sono ragazzi, o suvvia, ma dai, poverini, non l’ho detto, professoroni, comunisti, e via dicendo.

(8.46)

Attacco alla Lombardia utilizzando la magistratura a fini politici

Su domanda di Giletti riguardo a Crimi che vuol far commissariare la Lombardia, salvini devia in toto ogni riferimento alla magistratura e dice che Crimi deve capire che la Lombardia è la meglio regione e che non esiste proprio.

(10.13)

Responsabilità Pio albergo Trivulzio

salvini risponde che casi così son successi in tutt’Italia “e cosa facciamo, commissariamo tutta l’Italia? “

INGRATO -Abile come una serpe si collega alla domanda precedente riguardante il commissariamento e lo collega ai fatti del Trivulzio.

Ma non è solo per via delle mancanze nei nosocomi che Crimi ha suggerito questa possibilità, le colpe sono ben più gravi ed evidenti e ci sarebbe da far lavorare la magistratura per anni ed anni andando a suggerirgli di identificare ad esempio tutte le nomine politiche negli ospedali.

(10.34)

salvini -La Lombardia non è il cuore della Lega

Secondo me chi attacca un medico, un sindaco, un assessore, un governatore sbaglia sia in Lombardia che in Puglia

INGRATO -nvece lui può tranquillamente attaccare Conte ed il governo, ovviamente.

Dice il giusto tuttavia considerando la Lombardia come una regione qualsiasi, non è più il cuore della lega, sicuramente non della sua lega, ormai è solo una mangiatoia come le altre.

(11.33)

salvini -Mandare gli ispettori, gli avvocati o i magistrati mentre la gente è in corsia d’ospedale o in casa di riposo a cercare di salvarsi la vita mi sembra di pessimo gusto!

Le responsabilità se ci sono verrano fuori a livello nazionale fra un mese/ due mesi Non adesso!

Non è solidarietà questa!

INGRATO -Da quando decide lui quando far partire le indagini e non dal territorio, ma addirittura a livello nazionale.

Magari andrebbe bene “sua signoria” se iniziassimo dopo che la sua ennesima proposta di legge che eviterebbe ai suoi leccaculo incompetenti ogni responsabilità sulle bieche azioni perpetrate verrà accettata?

Ah già te l’hanno bocciata ma noi siamo sicuri che gente come voi con un po’ di tempo a disposizione chissà cosa può tirare fuori dal cilindro.

(12.15)

Giletti – La magistratura decide in autonomia di far partire delle inchieste, lei dice di pessimo gusto però anche sapere la verità è importante!

Salvini – Posso chiedere che almeno si tolgano i morti dagli ospedali e dalle case di riposo per aprire le inchieste? Possiamo almeno seppellire i nostri morti prima di aprire inchieste?

INGRATO -Ecco che gioca la carta “pietà e misericordia” banchettando sulla testa delle vittime per i suoi meri e biechi interessi.

(12.38)

salvini -A parte il fatto che quasi tutta l’Italia è ferma ma qualcuno no perché a me è arrivata la convocazione a Catania per il 4 luglio alle ore 9.30 per sequestro di persona perché ho bloccato per 4 giorni uni sbarco.

(INGRATO – Infatti da ministro dell’interno era talmente preparato che alla fine l’hanno indagato)

INGRATO – E ti lamenti pure? Per tutti gli italiani invece i processi ufficialmente ricominciano l’11 maggio.

Ecco il rospaccio che sguazza nel suo stagno di falsità.

salvini -Visto che siamo in guerra, in fase di guerra si combatte il nemico è non ci si guarda alle spalle.

Una volta sconfitto il nemico si risponde, chi ha sbagliato pagherà.

INGRATO -Sempre il solito paraculo, finché attacca lui tutto lecito, ma se gli pesti l’unghia del mignolo sei un farabutto irrispettoso che ti pugnala alle spalle in tempo di guerra.

GILETTI – Chi non ha chiuso a livello governativo le provincie di Bergamo e Brescia ?

Salvini – Ne parleremo a virus sconfitto!

INGRATO – Con calma che ti viene l’ernia.

(13.41)

GILETTI – Autonomia la regione Lombardia, Fontana non poteva decidere lui di bloccare la famosa cal seriana?

salvini – NO!

INGRATO -Ignorante! Secondo la legge sono i governatori che possono fare le zone rosse

Più precisamente, la Regione Lombardia poteva istituire la zona rossa in base all’articolo 32 della legge 883/1978, che stabilisce al comma 1 la possibilità per il ministero della Sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria; al comma 3 si stabilisce che il presidente della Giunta Regionale o il sidnaco hanno le stesse facoltà.

Come tra l’altro hanno fatto De Luca e Bonaccini che hanno chiuso alcune zone e come Gallera stesso ha confermato ammettendo il suo errore.

(14.26)

salvini – Però questo è il passato Massimo, io passo le mie giornate evitando qualche problema per il futuro, i problemi di domani, non di sei mesi a venire:

– L’Affitto (nei decreti del governo non c’è nulla che sospende l’affitto)

– Le Bollette (sospendere almeno fino alla fine dell’estate le bollette e di e togliere la quota di bolletta che lo stato incassa come tassa sulle bollette (INGRATO – da riascoltare 100 volte! epico non si capisce un cazzo).

– I Mutui (devono poter essere allungati anche i mutui di coloro che hanno delle rate arretrate)

– I 600€ lo abbiamo detto non stanno arrivando a milioni di lavoratori

– Sulla cassa integrazione ci avevano promesso che sarebbe arrivata entro il 15 aprile, domani è il 20 aprile non è arrivato nulla tranne che, guarda caso, in Regione Lombardia dove grazie alle garanzie della regione a migliaia di lavoratori è già arrivato questa settimana l’assegno.

Quindi noi vogliamo semplicemente aiutare l’Italia, se poi qualcuno vuole far polemica a tutti i costi peggio per lui.

INGRATO – Quindi butta merda su tutti e tutti, ma poi dice che non vuole far polemica bravo! Bravo!

(16.33)

Giletti sbugiarda Salvini sui 600€ che dice “si a molti sono arrivati ma a molti ancora no”

INGRATO -ultimo colpo di coda di chi non si permetterebbe mai di far polemica…

(18.20)

salvini – Parlo da italiano che ha a cuore la salute dei campani che De Luca mettesse la stessa passione nel riaprire i troppi ospedali chiusi in Campania e nel fare tamponi, visto che fino a poco tempo fa la regione Campania era l’ultima in Italia per numero di tamponi, quindi di controlli sanitari fatti rispetto alla popolazione, poiché secondo De Luca non servivano.

Ora va bene fare i proclami, chiudere i confini e tirar giù le saracinesche… però se si riapre qualche ospedale chiuso negli anni passati (e c’era lui non c’ero io) e se si fanno un po’ di tamponi rispetto a quello che si faceva prima penso che i napoletani sarebbero contenti.

INGRATO -sempre nell’ottica di chi non critica ma lavora per la nazione e di chi si dimentica che in Campania si è costruito un ospedale permanente a differenza che in Lombardia dove il presidio medico della fiera di milano tornerà ad essere area fiera.

(20.33)

Intervento di Sala che riporta il comportamento ondivago di Fontana

Giletti chiede: è stato lei salvini a far cambiare idea a Fontana sull’apertura del 4 di maggio.

È così? C’è lei dietro questo blitz in regione?

Salvini replica sogghignando: “Ma le pare possibile?”

INGRATO – Noi dell’Ingrato sappiamo bene che in lega non esista nessuna logica democratica, tutto viene deciso da salvini e dai suoi padroni.

(21.27)

E rincara “che Salvini alzi il telefono chiamando un governatore e dicendo e guarda va che ho deciso di fare uscire tutti”

No

INGRATO – Imbarazzante!!! Si vede che Fontana è il Churchill Italiano e che si permette di decidere in barba al suo segretario, non dire cazzate salvini.

(24.18)

salvini – Una riflessione sul fatto che sono a rischio tutte le italiane e gli italiani dai 65 anni in su quando secondo una legge approvata qualche anno fa si poteva andare tranquillamente a lavorare fino a 67 o a 70 anni senza correre nessun rischio.

INGRATO -ma che sta dicendo? Ma che attinenza ha questo con l’emergenza sanitaria? Ma il cazzaro verde ha studiato la teoria degli insiemi? Non si mischia la merda con le pere.